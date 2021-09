De l’orage avant les éclaircies: les prévisions météo de la semaine

Ce dimanche soir, la nébulosité sera variable à abondante avec encore quelques averses (orageuses) locales, rapporte l’IRM. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies se développeront au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, des nuages bas se formeront, et sur les sommets, ils pourront limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 9 degrés en haute Ardenne à 15 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest, s'orientant au secteur sud.

Lundi, vers l'aube, le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse alors qu'au sud du pays, la nébulosité sera généralement abondante. En cours de matinée, le ciel deviendra très nuageux sur l’ensemble des régions tandis qu'une zone de pluie abordera l'ouest du pays. Dans l'après-midi, les pluies faibles à modérées progresseront vers le centre puis l'est. En fin d'après-midi, on pourra toutefois s'attendre au retour d’éclaircies et d'un temps plus sec par l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés sous un vent modéré, de sud, tournant à l'ouest-sud-ouest avec des rafales jusque 55 km/h. A la côte, le vent sera assez fort voire localement fort avec des rafales jusque 65 km/h, voire localement un peu plus.