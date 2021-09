Jasper Stuyven au pied du podium aux Mondiaux de cyclisme: «Je pensais que je pouvais aller chercher une médaille» (vidéo)

Jasper Stuyven, dernier Belge à pouvoir disputer une place sur le podium mondial derrière le vainqueur français Julian Alaphilippe, s’est classé 3e du sprint qu’il a lancé, face à Dylan Van Baarle (2e) et Michael Valgren (3e). Le Louvaniste s’est montré très déçu de l’issue de sa course.

« Je pense que nous avons livré avec l’équipe belge une très belle course, j’ai tout donné personnellement », a indiqué Jasper Stuyven. « Nous avons contrôlé les débats dès le début de course. Mais, dans la finale, Wout van Aert n’était pas dans son meilleur jour et Julian Alaphilippe a été le plus fort de tous ce dimanche à Louvain, il est le seul qui a pu lancer plusieurs attaques dans la finale, dont l’attaque décisive. Wout n’était pas super aujourd’hui. J’ai lancé le sprint pour la médaille d’argent mais je n’ai pas réussi. Je ne peux pas vraiment parler d’un sprint après une telle course mais nous avons certes roulé vite vers l’arrivée. Je suis très déçu de ma 4e place, je n’ai pas pu faire plus. Mais, c’est vrai, j’avais pensé que je pouvais aller chercher une médaille ».