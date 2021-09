Wout van Aert, 11e des Mondiaux: «L’équipe a été excellente, mais je n’avais simplement pas les jambes» (vidéo)

Wout van Aert, grand favori du championnat du monde dimanche, n’a pas réussi à atteindre son objectif de médaille d’or. Il s’est montré très déçu, n’ayant pas pu disputer la finale comme il le souhaitait. « Je suis humain et le cyclisme est très dur », a-t-il expliqué. Le leader de l’équipe belge a toutefois souligné le travail de son équipe et l’ambiance extraordinaire des championnats du monde à Louvain. « Ce fut une course très exigeante, il a fallu rouler vite dès le début de course », a expliqué Wout van Aert. « Si on considère le moment crucial, la finale, on voit que Julian Alphilippe était le plus fort de tous, il a placé plusieurs attaques et a été le seul à pouvoir le faire. À la fin, il était impossible de répondre ».

Wout van Aert a expliqué qu’il a souffert dans la finale où il a manqué de force. « Le travail de l’équipe a été excellent, mais je ne m’attendais pas à ce que la pression nous soit mise aussi vite dans la course. Dès le premier circuit flandrien, à 200 kilomètres de l’arrivée, la course avait déjà explosé. Mais, malgré la pression sur nos épaules, nous avons bien géré le stress, nous avons compliqué la tâche des autres nations en haussant le rythme en tête de course. La tactique a été respectée. Je ne peux pas dire que j’ai été totalement mauvais, mais je n’avais tout simplement pas les jambes pour faire une bonne finale. J’ai donc dit à Jasper (Stuyven) de jouer sa propre carte, ce qu’il a très bien mais il s’est classé 4e, et c’est très dommage ».