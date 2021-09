Chaos à la gare de Louvain après les championnats du monde: plusieurs milliers de personnes doivent reprendre le train

Dès tôt le matin, un grand nombre de personnes se sont rendues dans la ville brabançonne pour suivre la course des hommes élite. Les principaux endroits du tracé ayant rapidement attiré un grand nombre de supporters, la police a dû prendre quelques mesures. Vers midi, l’entrée de la côte du Wijnpers a été fermée, suivie peu après par celle du Keizersberg et de celles de la place Ladeuze. Des policiers et des stewards supplémentaires étaient présents dans toute la ville. Aucun incident grave n’a été signalé jusqu’à présent.