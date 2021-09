Avec trois buts en une mi-temps, Arsenal remporte le derby contre Tottenham (vidéos)

L’Union n’avait que ses yeux pour pleurer ce dimanche après-midi à l’heure de quitter le stade Marien. Car elle sait qu’elle est passée à côté de la poule aux œufs d’or. Elle aurait en effet pu prendre la tête du championnat en cas de victoire contre l’Antwerp. Et elle en a clairement eu la possibilité. Les possibilités même. Mais les Saint-Gillois ont raté énormément d’occasions et se sont fait punir par une équipe anversoise beaucoup plus réaliste, beaucoup plus expérimentée, tout simplement.