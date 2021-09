Hockey: l’Orée montre les dents tandis que le Léopold et le Watducks sont toujours à la peine

Orée – Racing : 4-3. La rencontre au sommet de cette 5e journée de championnat a tenu toutes ses promesses. Le choc entre l’Orée et le Racing a été passionnant d’un bout à l’autre. Il ne fallait d’ailleurs que 13 minutes à Timothée Clément pour lancer les hostilités en envoyant un obus sur penalty dans le plafond de Jeremy Gucassoff. L’équipe locale contrôlait le premier quart d’heure et démontrait toute son envie de plier au plus vite la rencontre du jour. A la 24e minute, c’est Tanguy Cosyns qui démontrait, lui aussi, son expertise sur penalty. Après la pause, les Ucclois conservaient leur emprise sur le match mais ils ne parvenaient pas à prendre l’avantage au marquoir malgré plusieurs possibilités. Un manque d’opportunisme qui se payait cash puisque sur un contre rapide, Timothée Clément ne se posait pas de question pour inscrire son 2e but de l’après-midi (41e) avant que Dorian Thiery (53e) ne place son équipe sur du velours. Mais le Racing n’était pas prêt à baisser les bras. Et dans la même minute, Tanguy Cosyns frappait avec précision et lançait la révolte du Racing. Et à la 59e minute, l’attaquant des Red Lions s’offrait même un triplé, sur penalty. Toutefois, l’Orée n’avait pas encore dit son dernier mot. Sur une perte de balle uccloise, l’équipe locale obtenait un 3e penalty (67e) et Tomi Domene ne se privait pas pour offrir les 3 points et la tête de la division d’honneur à son équipe.

Daring – Léopold : 2-2. Les Molenbeekois peuvent se mordre les doigts à l’issue de ce partage face à une équipe uccloise nettement moins inspirées que ces dernières semaines. Le Léo a, en effet, dû patienter jusqu’à la dernière seconde pour égaliser sur un penalty de Tom Boon. Les débats avaient pourtant commencé idéalement pour les visiteurs qui ouvrait la marque à la 19e minute via Gaspard Baumgarten. Thomas Leffler égalisait ensuite logiquement pour le Daring (29e). Au fil des minutes, les Ucclois semblaient perdre le fil et se montraient de plus en plus agacés par certaines décisions. L’équipe locale jouait juste et à 40 secondes du coup de sifflet final, Thomas Leffler s’offrait un doublé. Mais la rencontre n’était pas encore terminée. Et sur la phase suivante Geoffrey Cosyns prenait une carte jaune et donnait un penalty à son adversaire. Tom Boon ne se faisait pas prier pour offrir un point à son équipe trop heureuse de limiter la casse.