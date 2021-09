SC Charleroi – Malines: les Zèbres peinent à se créer des occasions franches (0-1, direct)

Le Sporting de Charleroi (9e, 13 points) accueille Malines (12e, 10 points) ce dimanche en clôture de la neuvième journée du championnat belge. Pour cette rencontre face au Kavé, Edward Still, le coach des Zèbres, sera privé de son meilleur buteur Shamar Nicholson, opéré à la pommette cette semaine.

Alors que Malines a soufflé le chaud et le froid cette saison, Still s’est dit prêt à affronter une équipe solide. « C’est à ce Malines-là qu’on se prépare. Le retour de Van Damme a fait beaucoup de bien à l’équipe et Storm est dans la continuité de la saison dernière. Malines dispose de nombreux joueurs capables de changer le cours d’un match et d’un collectif solide, avec un entraîneur qui a apporté beaucoup au club. »