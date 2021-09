Kim Clijsters retrouve la compétition à 38 ans: «C’est le défi qui me motive toujours»

Plus de 9 ans sans victoire…

Et au premier tour de ce WTA 500 où on retrouve comme têtes de série des Svitolina, Muguruza, Bencic ou… Mertens, la Limbourgeoise a, cette fois, hérité d’une adversaire « old school », et plutôt dans ses cordes, en la personne de la Taiwanaise Su-Wei Hsieh (93e moniale à 35 ans). « Il n’y a jamais de tirage facile à ce niveau », corrige-t-elle, comme avant… « Hsieh, je ne l’ai jamais rencontrée, mais je l’ai beaucoup suivie en tant que consultante TV. Elle a un tennis très particulier, un peu à l’image de ce que réussissait Fabrice Santoro chez les messieurs. Je me réjouis de voir où j’en suis en compétition. À l’entraînement, j’ai pu jouer au New Jersey, où on habite désormais, contre des filles qui préparaient l’US Open, et je trouvais que j’avais un certain niveau. Mais ça reste des entraînements… Si j’ai eu des doutes ces derniers mois ? Oui, cette période liée au Covid-19 n’est simple pour personne. Mais assez rapidement, j’ai su faire le clic et penser positivement à profiter de ces mois pour mieux me préparer encore. Je sais que la route est encore longue et qu’il faudra évoluer à petits pas, améliorer chaque détail. Je suis là pour jouer le plus de matches possible. On va essayer de disputer le double, ici, avec Kirsten Flipkens. Et sans doute Indian Wells aussi. Ce qui me manque le plus, c’est le rythme de la compétition et c’est en jouant qu’on l’acquiert. Je dois encore être patiente, mais c’est clair qu’une victoire, ça fait toujours plaisir… »