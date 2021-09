Affaire Gabby Petito: les funérailles ont eu lieu à New York avec une urne vide

Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la mort brutale ont suscité une vive émotion aux Etats-Unis, étaient rassemblés dimanche près de New York pour célébrer ses obsèques, diffusées en direct sur internet vu l’intérêt dans le pays.

Les recherches de l’ex-petit ami de la jeune femme de 22 ans se poursuivaient en parallèle, Brian Laundrie ayant pris la fuite sans s’expliquer sur les derniers jours de la New-Yorkaise. Le couple a traversé les décors grandioses des parcs nationaux de l’Ouest américain dans une camionnette aménagée, chroniquant son voyage sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.