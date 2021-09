Partage inespéré pour Anderlecht, le Standard et Charleroi chutent: ce qu’il faut retenir de la 9e journée

Les Rouches savaient que Saint-Trond pouvait leur jouer un mauvais tour comme ils l’ont déjà fait lors des dernières confrontations entre les deux équipes. Malgré un avantage donné par Gavory à la 45e minute de jeu, le Standard s’est effondré en fin de rencontre. Les Trudonnaires sont revenus au score grâce à Konaté avant l’heure de jeu et ont décroché les trois points à quelques minutes du coup de sifflet final grâce à Reitz.

Anderlecht arrache un point aux forceps

Réduits à dix en début de seconde période, les Mauves ont décroché un partage presque inespéré à Ostende dimanche. Les Côtiers, très réalistes, ont pu compter sur un grand Makhtar Gueye pour signer un doublé lors de la première demi-heure de jeu. Malgré un but annulé de Refaelov, le Sporting n’a rien lâché et a réussi à revenir dans la partie grâce à Zirkzee et Benito Raman.