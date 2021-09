De nombreuses violations observées lors de contrôles du travail saisonnier

Différents services d’inspection du travail ont mené des actions et contrôlés liés au travail saisonnier dans les secteurs de l’agriculture, l’horticulture et l’agroalimentaire en Belgique la semaine passée. « Le nombre de violations observées montre que ça doit être un point d’attention permanent », commente le ministre de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), dans les titres Sudpresse lundi.

Des actions ont été menées chez des producteurs de sapins de Noël et une pépinière en Wallonie, et dans des entreprises de fraises et de framboises, de même que de chicons, en Flandre. A l’issue de deux inspections, des enquêtes s’avèrent nécessaires concernant le salaire minimum et les conditions de travail.