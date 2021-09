La Chine confrontée à des pénuries d'électricité

Les problèmes affectent particulièrement les principales industries de transformation du pays telles que les fonderies d'aluminium, les fabricants de textiles et les transformateurs de soja.

Des fournisseurs d'Apple et de Tesla auraient arrêté la production dans certaines de leurs installations en Chine. Cela ne s'appliquerait pas aux usines de Foxconn à Longhua, Guanlan, Taiyuan et Zhengzhou, les plus grands complexes au monde pour la production d'iPhone. Un certain nombre de petites entreprises doivent également limiter ou arrêter leurs activités. Tout cela risque de perturber les chaînes d'approvisionnement, ce qui peut également affecter les grandes entreprises.