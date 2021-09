Réorganisation chez D'Ieteren - D'Ieteren veut fermer D'Ieteren Center Mail et Wondercar à Drogenbos: 103 emplois menacés

D'Ieteren a annoncé, lundi, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de fermer le D'Ieteren Center Mail à Ixelles et la carrosserie Wondercar située à Drogenbos. Cette intention pourrait impacter 103 emplois sur un effectif total de 386 dans l'ensemble des D'Ieteren Centers. La fermeture de ces sites est prévue pour le 31 décembre. La phase d'information et de consultation liée à la loi Renault et à législation en matière d'intention de fermeture de divisions d'entreprise a débuté.