Elections en Allemagne: pour Olaf Scholz, les conservateurs doivent aller «dans l’opposition»

«La CDU et la CSU (parti frère bavarois, NDLR) n’ont pas seulement perdu des voix, mais elles ont en fait reçu le message des citoyens qu’elles ne devraient plus être au gouvernement mais dans l’opposition», a affirmé M. Scholz au siège de son parti alors que les conservateurs revendiquent aussi la formation d’un gouvernement de coalition.

«Les électeurs se sont exprimés très clairement et ont dit qui devrait former le prochain gouvernement en renforçant trois partis: les sociaux-démocrates, les écologistes et les libéraux du FDP», a ajouté l’actuel vice-chancelier et ministre des Finances de 63 ans.