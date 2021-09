Edward Still après la deuxième défaite consécutive de Charleroi: «Il faut transformer nos qualités en résultat»

Dimanche, le Sporting de Charleroi s’est incliné à domicile face à Malines (0-2). Un match dominé dans les chiffres par les Zèbres mais ces derniers n’ont pas réussi à trouver la faille pour mettre en dangers leurs adversaires.

« On a dominé le match. On peut le voir dans les chiffres. On a la possession mais on a oublié qu’il ne fallait pas juste avoir le ballon. La possession c’est arriver dans les 30 mètres et tuer le match et on ne l’a pas fait. On a la sensation d’avoir été les meilleurs dans le match mais on n’a pas été assez tranchant, percutant dans nos courses. On a subi un peu notre possession. On concède le premier but sur une contre-attaque. Le deuxième c’est une anomalie mais ça arrive. On est dégoûté mais on va avancer », a réagi l’entraîneur carolo Edward Still après la rencontre.