L’Allemand Michael Schwarzmann pour deux ans chez Lotto Soudal

« Quand on m’a proposé de faire partie du projet de Lotto Soudal, je n’ai pas hésité une seule seconde. Au final, cela n’a pas beaucoup d’importance que la formation soit belge ou allemande. Le plus important, c’est le niveau de professionnalisme au sein de l’équipe. Lotto Soudal est l’endroit idéal pour cela et rejoindre une équipe belge est un rêve qui se réalise », a commenté Michael Schwarzmann dans le communiqué de sa future équipe. « Je suis Allemand, mais on pourrait comparer mon profil à un couteau suisse ».