Le VAR va disposer d’une ligne de hors-jeu 3D à partir de la 11e journée de championnat

La Pro League a confirmé lundi que le VAR, l’assistance d’arbitrage video devrait bien disposer d’une ligne de hors-jeu 3D à partir de la 11e journée de championnat mi-octobre. Pour l’heure, le VAR ne pouvait utiliser qu’une ligne de hors-jeu 2D.

La polémique avait débuté en ouverture du championnat dans le match entre Standard et Ostende au mois d’août quand un but d’Amallah offrant la victoire au Standard était manifestement entaché d’un hors-jeu, ce qu’avait reconnu les deux entraîneurs. Dimanche, Vincent Kompany a relancé le débat. L’entraîneur d’Anderlecht estime que le but de Refaelov - alors que la marque indiquait déjà 2-2 - avait été injustement annulé pour hors-jeu, réclamant l’introduction sans tarder de la technologie 3D.