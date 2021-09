Aldi va embaucher 2.000 personnes et investir 1,3 milliard de livres au Royaume-Uni

L'enseigne explique vouloir accélérer sa croissance, alors qu'elle détient aujourd'hui 8% de parts de marché, en cinquième position, après avoir progressé de plus de 5% ces dix dernières années, selon des chiffres du cabinet Kantar.

Ces créations d'emplois s'ajoutent à 7.000 nouvelles embauches dans le pays ces deux dernières années, indique l'entreprise dans un communiqué. Aldi compte 41.000 salariés et 920 magasins au Royaume-Uni.

Aldi compte ainsi ouvrir 100 nouveaux magasins en deux ans ou encore tester un nouveau système de paiement sans passage en caisse à Greenwich (sud-est de Londres), à l'aide de caméras, capteurs et d'intelligence artificielle pour déterminer ce que les clients ont mis dans leur panier - un système déjà expérimenté par Amazon Fresh à Londres.

Aldi, comme les autres chaînes de supermarchés, a vu ses ventes bondir depuis le début de la crise sanitaire, profitant de la fermeture de nombres de restaurants et pubs pendant les périodes de confinement. Son chiffre d'affaires pour 2020 a ainsi grimpé de 10,2%, à 13,5 milliards de livres.

Mais son bénéfice avant impôts à quant à lui reculé de 2,5% à 264,8 millions de livres, "freiné par son investissement continu dans les prix (bas) et le coût de la réponse à la pandémie", estime l'enseigne dans son communiqué.

"2020 a été une année extrêmement difficile" mais "en plus de réaliser des ventes records, nous avons continué à investir pour la croissance" et "nous avons continué à gagner des clients", a fait valoir Giles Hurley, directeur général d'Aldi pour le Royaume-Uni et l'Irlande.