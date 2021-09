Port du voile interdit: Actiris suspend l’offre d’emploi d’une école

Unia, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, a immédiatement réagi par le biais de Patrick Charlier. « C’est une forme de discrimination directe à l’égard du voile. Une chose est d’avoir une politique de neutralité où on interdit tous les signes conventionnels quels qu’ils soient. Là, il y a des jurisprudences qui sont partagées. Mais certaines le justifient pour des écoles. Il n’empêche : viser directement et uniquement le port du voile est discriminatoire », explique-t-il à la RTBF. « La règle qui est adoptée dans un règlement de travail doit être motivée et justifiée. Un employeur qui interdit les signes convictionnels pourrait être interpellé, que ce soit par nous-mêmes ou par d’autres, en cas d’action judiciaire. La justification peut être pour des raisons de sécurité et dans une certaine mesure pour des raisons de neutralité comme le stipule un arrêt de la Cour européenne, pour autant que la politique de neutralité soit systématique et cohérente. C’est-à-dire : tous les signes et pas un seul », poursuit-il.