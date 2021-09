Rue de la Loi: une nouvelle piste cyclable au détriment d’une bande de circulation (vidéo)

De trois bandes de circulation, deux vers la gare Centrale et une vers Arts-Loi, ce tronçon de la rue de la Loi n’en comptera désormais plus que deux, une dans chaque sens.

La rue de la Loi ne comptera plus qu’une bande de circulation au départ d’Arts-Loi en direction de la rue des Colonies et de la gare Centrale. Une bande de circulation routière en moins pour élargir la piste cyclable des deux côtés du trottoir. « Les automobilistes est les cyclistes seront séparés par une zone tampon », explique Els Wauters, porte-parole de l’échevin bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt (Groen). De quoi transformer cette artère en un axe très long pour les cyclistes, du Cinquantenaire à Cantersteen et au boulevard de l’Empereur.

Les travaux commencent dès lundi matin et se poursuivront jusqu’à mercredi pour effacer les anciens marquages et tracer les nouveaux. La piste pour les deux-roues sera de couleur ocre, comme c’est déjà le cas vers le Cinquantenaire et Catersteen, pour afficher une certaine continuité.

Lire aussi Les chiffres du succès fou du vélo « Pas d’impact pour les voitures » « On a remarqué que c’est l’axe le plus utilisé avec plus de mille cyclistes qui passent tous les jours sur l’ensemble de la rue », poursuit Els Wauters. « Les bandes étaient trop étroites et pas assez confortables, ni sûres. »