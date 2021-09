Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue grâce à KBC

Treize de ses éléments étaient teintés de vert, emmenés de loin par KBC (76,48) qui bondissait de 4,85 pc après une recommandation à l'achat. Ageas (40,69) progressait de 1,85 pc et AB InBev (50,65) de 2,21 pc, Galapagos (46,74) regagnant 2,66 pc en compagnie de Solvay (107,10) et UCB (94,70), positives de 0,52 et 0,42 pc. arGEN-X (261,30) reculait par contre de 0,61 pc, les baisses étant emmenées par WDP (36,32) avec un recul de 3,09 pc. Aedifica (112,00) abandonnait 2,01 pc, Aperam (47,80) reculant de 2,23 pc, Melexis (98,60) et Sofina (345,20) de 1,05 et 1,20 pc. Umicore (50,78) regagnait 1,76 pc, Ackermans (151,10) et Elia (105,90) valant 0,73 et 0,28 pc de plus que vendredi. Proximus (17,26) et Telenet (32,86) étaient en hausse de 1,50 et 1,29 pc, Orange Belgium (19,64) reperdant par ailleurs 1,11 pc tandis que Bpost (7,84) remontait de 1,62 pc.

Euronav (8,12) et Exmar (3,97) étaient positives de 3,9 et 2,1 pc, Ontex (9,36) et Econocom (3,38) de 2 et 2,4 pc ; Ekopak (17,52) gagnant 1,6 pc après résultats tandis que KBC Ancora (43,36) bondissait de 5 pc dans le sillage de KBC. Mithra (18,76) bondissait enfin de 5,4 pc, ce que perdait Oxurion (1,73) ; Nyxoah (25,45) gagnant 3,7 pc alors que IBA (18,84) reperdait 2,9 pc.