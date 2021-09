Neymar et Mbappé en conflit? L’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino réagit aux insultes lancées par l’international français à son coéquipier (vidéo)

Interrogé à ce sujet avant le match de Ligue des Champions face au Manchester City de Pep Guardiola, Mauricio Pochettino a tenu à calmer le jeu. « Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. J’ai discuté avec eux, ils en ont parlé par après, et ils rigolaient ensemble à l’entraînement. Je pense qu’il y a eu plus de bruit que la réalité. Mais c’est normal au PSG. C’est un club spécial, avec des situations spéciales, qu’on ne retrouve pas dans d’autres clubs. Il faut le comprendre et l’accepter. Mais je peux vous assurer que la situation est sous contrôle, et il y a une bonne ambiance dans le groupe. Les joueurs sont calmes et concentrés sur la rencontre à venir. »