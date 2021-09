Naomi Osaka déclare vouloir revenir «probablement bientôt» sur les courts

L’ex-N.1 mondiale japonaise Naomi Osaka a expliqué lundi qu’elle serait « probablement bientôt » de retour sur les courts, ressentant à nouveau « l’envie » de rejouer au tennis après plusieurs mois compliqués sur le plan mental.

« Je sais que je vais rejouer », a expliqué la double vainqueure de l’US Open (2018 et 2020) et de l’Open d’Australie (2019 et 2021) dans l’émission « The Shop » diffusée sur la chaîne américaine HBO, avant d’ajouter que son retour se ferait « probablement bientôt », sans plus de précisions.