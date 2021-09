La Corée du Nord lance un «projectile non identifié»

Aucun autre détail n’a été pour l’heure divulgué par les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud, concernant entre autres combien de projectiles ont été tirés, de quelle sorte et où le lancement a eu lieu.

La Corée du Nord a tiré un « projectile non identifié » dans la mer au large de sa côte orientale, a annoncé mardi l’armée sud-coréenne.

Ce lancement intervient quelques jours après que Kim Yo-jong, l’influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, eut laissé entrevoir la possibilité d’un sommet entre les deux Corées, tout en exigeant au préalable que Séoul abandonne sa « politique hostile ».

Ces remarques répondaient à de récents appels du président sud-coréen Moon Jae-in à déclarer une fin officielle au conflit intercoréen de 1950-53 qui s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, laissant les deux parties techniquement en guerre depuis plus d’un demi-siècle.

Le lancement du « projectile » intervient par ailleurs le jour de l’ouverture d’une session de l’Assemblée suprême du peuple, le parlement nord-coréen.