Le pays d’origine du covid n’est peut-être pas celui qu’on croit

Afin de mieux comprendre l’évolution de SARS-CoV-2 et ses origines, qui font l’objet depuis des mois d’intenses spéculations, des chercheurs de l’Institut Pasteur à Paris, de l’Institut Pasteur du Laos et de l’Université Nationale du Laos ont mené fin 2020 et début 2021 une mission de terrain au nord du pays auprès de différentes espèces de chauves-souris vivant dans des grottes calcaires.