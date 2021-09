Météo: soleil et passages nuageux

La journée débutera sous le soleil dans de nombreuses régions, prévoit mardi l’Institut royal météorologique. Une petite averse n’est pas à exclure en bord de mer et sur l’est du pays, mais la Belgique restera majoritairement au sec. Au fil des heures, des passages nuageux se partageront le ciel avec de fréquentes apparitions du soleil. Les maxima varieront entre 14 et 17 °C sur les hauteurs et entre 18 et 20 °C ailleurs dans le pays.

Le ciel se couvrira dans la soirée, mais le temps restera encore sec. La nuit prochaine, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est et devrait atteindre les frontières de l’est en fin de nuit. Les minima varieront entre 8 et 13 °C.