Clijsters reste positive malgré sa nouvelle défaite: «J’ai tout de même le sentiment d’avoir progressé»

Kim Clijsters n’a une nouvelle fois pas réussi à remporter un match en simple depuis l’entame de sa troisième carrière, en février 2020. Sa quatrième tentative, lundi au tournoi WTA 500 sur dur de Chicago s’est également révélée infructueuse. Opposée à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 97), l’ancienne N.1 mondiale s’est inclinée 6-3, 5-7, 6-3 après 2h18 minutes.

« J’ai tout de même le sentiment d’avoir progressé », a-t-elle expliqué en conférence de presse. « Et c’est le plus important. Par rapport à mes premiers matches, j’anticipais mieux, je faisais les choses que je voulais. Là où l’an dernier, je devais d’abord trouver un moyen de rentrer dans la partie. Je vais simplement continuer à travailler. Le match s’est achevé il y a un peu plus d’une heure, et je n’ai pas encore eu le temps d’analyser les choses avec mon équipe, mais j’ai l’impression que je suis sur la bonne voie. C’est simplement une question de jouer plus de matches, afin de me sentir de plus en plus à l’aise sur le court. »