Vols à l’étalage, drogue: Van Quickenborne veut une amende immédiate de 250 euros pour lutter contre les délits mineurs

Dans la foulée, le ministre de la Justice a fait savoir aux journaux du groupe SudPresse qu’il souhaitait étendre ce système à d’autres délits mineurs, comme le vol à l’étalage, les vols simples ou encore certains faits concernant la consommation de drogue. Le contrevenant serait invité à payer une transaction immédiate de 250 euros, soit sur-le-champ via Bancontact ou un QR Code, ou par virement dans un délai de 15 jours.

Le ministre veut une « justice plus rapide, plus humaine, plus ferme », rappelle le journal.