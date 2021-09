Coronavirus: du changement pour les Belges qui se rendent en France

A compter de jeudi, les jeunes mineurs devront présenter le pass sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé (cinémas, salles de sport, piscines, restaurants, cafés…). Ils devront être munis du QR code attestant d’une vaccination complète, d’un test négatif de moins de 72 h ou d’un certificat de rétablissement du covid datant d’au moins 11 jours et de moins de six mois.

Cette mesure concerne toute personne de plus de 12 ans, française ou non.