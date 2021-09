Benjamin Mendy accusé de viols: le joueur de Manchester City a été retiré du jeu Fifa 2022

Le jeu vidéo Fifa 2022 doit sortir le 1er octobre prochain et dedans, les amateurs n’auront pas l’occasion de contrôler Benjamin Mendy. Le joueur de Manchester City, qui est accusé de quatre viols et une agression sexuelle, a en effet été retiré du jeu par l’éditeur EA Sports.

« Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans Fifa 22 et son apparition dans Fifa Ultimate Team et Ultimate draft est suspendue dans l’attente de son procès », a expliqué la société américaine dans une déclaration au quotidien français Le Parisien.