Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 limite ses pertes grâce à AB InBev et KBC

La prudence et les pertes l'emportaient mardi matin en Europe mais, l'indice BEL 20 ne cédait que 0,2 pc vers onze heures en s'inscrivant à 4.167 points avec 12 de ses éléments en baisse. Melexis (93,95) plongeait de 4,7 pc en compagnie de WDP (35,18) et Cofinimmo (133,70) qui abandonnaient 3,1 et 2,7 pc mais notre indice de référence bénéficiait du soutien de AB InBev (51,53) et KBC (77,32) qui progressaient de 1,7 et 1,1 pc. Ageas (40,60) cédait 0,2 pc, GBL (95,00) et Sofina (340,40) reculant de 1,3 et 1,4 pc, Elia (104,20) de 1,6 pc. Solvay (107,20) et UCB (95,40) étaient par contre positives de 0,1 et 0,7 pc, arGEN-X (257,70) et Galapagos (46,53) reculant de 1,4 et 0,4 pc. Proximus (17,41) et Telenet (33,00) valaient 0,8 et 0,4 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,44) et Bpost (7,82) perdant par ailleurs 1 et 0,2 pc. Umicore (50,38) était négative de 0,8 pc, rejointe par Aperam (47,76) qui repassait de 0,1 pc dans le rouge.