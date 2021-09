Le salaire moyen brut atteignait 3.758 euros par mois en 2019

Le salaire médian est lui de 3.486 euros. Cela signifie que 50% des salariés gagnent maximum 3.486 euros, tandis que l'autre moitié touche un salaire plus élevé. Le plus grand groupe, 43% de l'ensemble des travailleurs, gagne un montant qui se situe entre 2.500 euros et 3.750 euros brut par mois.

Par ailleurs, 10% des travailleurs gagnent moins de 2.295 euros brut par mois, selon Statbel. À l'autre extrémité, 10% des salariés gagnent plus de 5.886 euros brut. Ceux qui travaillent à Bruxelles gagnent généralement plus que dans les autres régions (17% au-dessus de la moyenne nationale). Par contre, les habitants de l'arrondissement de Dinant touchent les salaires les plus faibles (24% sous la moyenne nationale).