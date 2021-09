Coronavirus: la prolongation des mesures de soutien coûte 114,5 millions d’euros

Le gouvernement fédéral est parvenu à un accord jeudi dernier sur une dernière prolongation des mesures de soutien jusqu’à la fin de cette année. Cinq mesures seront donc prolongées durant le 4e trimestre 2021. Pour les salariés, le chômage temporaire pour force majeure pour l’ensemble des secteurs est prolongé et, pour les indépendants, le droit-passerelle simple de crise est prolongé pour l’ensemble des secteurs, à partir d’une perte de 65 % du chiffre d’affaires. Le double droit-passerelle disparaît donc à partir du 1er octobre.

Un soutien financier aux opérateurs du rail (personnes et fret) est également prévu ainsi que le maintien du taux de TVA à 6 % sur le gel hydroalcoolique et les masques.

Dans un premier temps, le coût budgétaire annoncé par le gouvernement était de 90,15 millions d’euros. Or, les estimations des administrations compétentes indiquent un coût de 114,5 millions d’euros, a déclaré la secrétaire d’État, en réponse aux questions des députés Sander Loones (N-VA) et Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Cette différence de 24,5 millions d’euros peut s’expliquer par un crédit précédemment accordé de 35 millions d’euros et qui n’a été utilisé que dans une faible mesure. Ce montant est en cours de récupération, a expliqué Mme De Bleeker.