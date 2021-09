Liège: une propriété remarquable mise en vente à 1,1 million d’euros (photos)

Cette propriété située à Embourg a accueilli par le passé divers logis et activités de production, et est entièrement consacrée au logement depuis les années 1980. On y retrouve désormais deux habitations mais aussi un vaste potentiel encore inexploité, comme son manoir du XVIIIe siècle à aménager. La propriété pourrait se prêter à diverses affectations comme des logements multiples, une activité professionnelle, etc. En plus de son patrimoine bâti, elle bénéfice d’un cadre naturel remarquable grâce à un parc privé d’environ 3 hectares.

Situation Cette propriété est localisée à Embourg, une division de la commune de Chaudfontaine. Ses bâtiments sont implantés en retrait de la rue, au cœur d’un parc de 3 hectares agrémenté de prés, d’un potager, de plans d’eau et d’arbres remarquables. On trouve des arrêts de bus directement à la sortie de la propriété et il suffit de maximum 5 minutes en voiture pour atteindre les premiers commerces et l’accès à l’autoroute E25. Le centre de Liège, ses facilités, ses services et sa gare sont eux aussi accessibles en moins de dix minutes de voiture. La propriété est entièrement délimitée et dispose de plusieurs chemins carrossables et zones de parking.