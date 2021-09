Standard: le directeur technique Benjamin Nicaise sur un siège éjectable

Benjamin Nicaise, pris pour cible par les supporters liégeois samedi lors du match et de la défaite contre Saint-Trond (mais il n’a pas été le seul), serait sur un siège éjectable. Le fait qu’il n’ait pas réussi à pousser vers la sortie des joueurs qui s’accrochent à leur contrat (Carcela, Lestienne, Dussenne, Boljevic…) et le manque de performance des recrues qu’il a attirées vers le club (Donnum, Shamir…) peuvent être pointés du doigt, mais il n’y aurait pas que cela, loin s’en faut. On lui reprocherait, en interne, d’avoir commis « deux ou trois bêtises », sans préciser lesquelles. S’il est un secret de polichinelle que l’entente entre Benjamin Nicaise et Mbaye Leye est inexistante, le premier cité ne devrait plus faire de vieux os en bord de Meuse, où on pourrait le forcer à présenter lui-même sa démission. Un départ est en tout cas dans l’air du temps.