Yves Kieffer et Marjorie Heuls prolongés comme entraîneurs des gymnastes belges jusqu’à Paris 2024

À l’issue des JO de Tokyo, l’évaluation des différents acteurs ont débouché sur un résultat positif. Yves Kieffer et Marjorie Heuls continueront ainsi à coacher les gymnastes de l’aile néerlandophone sur les différents engins, a expliqué Tim Moriau, directeur de Gymfed.

Yves Kieffer et Marjorie Heuls ont vu leur contrat comme entraîneurs des gymnastes de l’aile flamande de la fédération belge prolongé jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé Gymfed mardi.

Le duo français est à l’oeuvre depuis 2009 et développe des résultats dans les différents championnats d’Europe, du monde et lors de trois Jeux olympiques avec en point d’orgue la médaille d’or de Nina Derwael à Tokyo cet été aux barres asymétriques et la 8e place de la Belgique au classement général par pays.