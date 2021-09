Des pompes Texaco en grève le lundi 4 octobre

La grogne se poursuit chez Texaco. Des stations-service postées le long d'une autoroute seront en grève le lundi 4 octobre prochain, annonce le syndicat chrétien ACV Puls. Il s'agit des pompes de Saint-Ghislain nord et sud (Hainaut), de Kruibeke nord et sud (Flandre orientale) ainsi que d'Heverlee nord et sud (Louvain), dans les deux sens de circulation.