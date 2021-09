Bruxelles: 2.200 doses de vaccin ont été injectées depuis des grandes surfaces

« Actuellement, ces vaccinations ont été suspendues », a précisé Inge Neven. « En collaboration avec Comeos, nous allons examiner quels sont les quartiers où le taux de vaccination est encore le plus bas et s’il est encore opportun d’ouvrir un point de vaccination à un autre endroit », a-t-elle poursuivi.

Entre-temps, les actions locales et les points de vaccination continuent de se développer. Les bus de vaccination continuent de se rendre dans différentes communes et, depuis deux semaines, la vaccination a également lieu dans les gares de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Midi ainsi qu’au musée Train World à Schaerbeek. Plusieurs hôpitaux bruxellois ont ouvert un nouveau point de vaccination temporaire : les Cliniques de l’Europe (2 sites), Saint-Pierre, Erasme, le Chirec (Delta -Sainte-Anne/Saint-Rémi), le CHU Brugmann (3 sites), l’UZ Jette, Valida et Saint-Luc.