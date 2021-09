Ligue des champions: positif au Covid, N’Golo Kanté forfait contre la Juventus

La quarantaine exigée par le gouvernement britannique en cas de contamination au Covid étant de dix jours, cela signifie qu’il ne pourra pas non plus jouer samedi en championnat contre Southampton.

« Les joueurs sont des adultes qui font leur choix, il faut l’accepter », a-t-il jugé.

« Je peux prendre une décision pour moi, mais chacun doit réfléchir s’il veut prendre le risque ou pas. C’est une question sensible. Le vaccin semble une vraie protection, personnellement, je suis vacciné, mais je ne me vois pas en position de donner des recommandations, ce serait aller trop loin en tant qu’entraîneur de foot », a détaillé Tuchel.

« On n’est pas du tout en colère contre N’Golo, pas du tout. On est inquiet comme on est inquiet pour tous nos joueurs blessés, mais évidemment, on préférerait avoir un effectif complet », a conclu le coach allemand qui devra aussi faire sans Reece James, Mason Mount et Christian Pulisic, blessés.