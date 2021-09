Mobilisation à Anderlecht pour réclamer les impayés de travailleuses sans-papiers

Une délégation a demandé à être entendue, mais n'a pas obtenu gain de cause. Les manifestants ont scandé des slogans et ont agité de nombreuses banderoles et pancartes avec des messages comme "All Clean, pas clean" et "Même sans-papiers, tout travail mérite salaire". Les manifestants assurent qu'ils reviendront.

De novembre à février derniers, les deux femmes ont travaillé comme femmes de chambres à l'hôtel Mercure situé à Rochefort. Cet hôtel a fait appel à une entreprise sous-traitante, Orisma, qui a, elle, sollicité All Clean. Les deux travailleuses réclament 900 et 1.500 euros d'impayés. L'une d'elle, en situation irrégulière sur le territoire, avance n'avoir été que partiellement payée. La seconde, qui a un statut administratif temporaire, défend que ses heures prestées non déclarées n'ont pas été payées.