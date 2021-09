Visites touristiques «à prix libre»: une société belge condamnée pour recours à la «fausse indépendance»

Le secteur des visites touristiques à prix libre, qui a connu un boom (stoppé net durant la crise du coronavirus) à Bruxelles et dans d’autres villes européennes au cours de la dernière décennie, repose assez largement sur la main-d’œuvre de guides indépendants. En 2019, Le Soir s’était attaché à démontrer au travers d’une enquête comment cette organisation du travail tendait à mettre ces prestataires sous pression, quelques sociétés imposant des conditions de labeur très strictes à leurs collaborateurs – lesquels se qualifiant parfois eux-mêmes de « faux indépendants », certains dénonçant au passage une « ubérisation » du secteur.

Dans ce contexte, une décision de justice rendue le 20 septembre dernier par le tribunal du travail francophone de Bruxelles pourrait avoir un impact sur le modèle de certaines sociétés actives dans le domaine. Dans cette affaire, la société Buendia Tours, basée en Belgique (et spécialisée dans les activités à destination des touristes hispanophones), attaquait une décision déjà rendue par la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT, dépendant du SPF Sécurité Social) fin 2018. A la demande d’une ex-guide de Buendia Tours (mise à l’écart depuis), la CRT avait effectivement conclu que la relation entre celle-ci et la société devait relever du salariat et non du travail indépendant, et ce en raison de l’existence d’un rapport hiérarchique manifeste entre l’entreprise et la prestatrice, ainsi que d’une impossibilité, dans le chef de cette dernière, d’organiser librement son temps de travail.