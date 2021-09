Bourse de Bruxelles - La hausse des taux pèse sur les marchés

En tête des baisses, Melexis (92,90) et Cofinimmo (130,50) avaient porté leurs reculs à 5,78 et 5,02 pc, WDP (35,12) et Aedifica (109,20) abandonnant 3,30 et 2,50 pc. KBC (76,58) ne gagnait plus que 0,13 pc, Colruyt (47,91) et Umicore (50,96) s'appréciant de 0,19 et 0,35 pc tandis que Solvay (107,55) était en hausse de 0,42 pc.

UCB (93,70) reculait de 1,06 pc, arGEN-X (254,80) et Galapagos (45,28) chutant de 2,49 et 3,12 pc. Ageas (40,07) avait porté son recul à 1,52 pc, GBL (94,78) et Sofina (339,00) reculant de même de 1,54 et 1,80 pc, Ackermans (148,70) et Elia (103,90) de 1,59 et 1,89 pc.