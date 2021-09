L'ancien syndicaliste liégeois Louis Smal se confie dans un livre

Louis Smal raconte également comment il a fait son entrée en politique, après avoir été contacté par la présidente du CDH de l'époque, Joëlle Milquet. Il est ainsi devenu député fédéral puis a aussi figuré sur la liste CDH pour les élections régionales. "J'ai été élu et j'ai choisi de siéger à la Région car je me sentais plus proche des préoccupations wallonnes. Dans la majorité, je suis intervenu plusieurs fois sur le dossier ArcelorMittal", précise l'intéressé.

L'ancien syndicaliste et député se confie également sur les drames familiaux qu'il a vécus, en particulier le décès tragique de son fils Eric, alors âgé de 17 ans.

"Je connaissais le syndicaliste qui jouait les intermédiaires entre patrons et politiques. Il est l'un des syndicalistes à avoir fait beaucoup pour la région et parfois, il n'hésitait pas à prendre des positions qui n'étaient pas dans l'ordre des choses. Il n'a d'ailleurs pas hésité à s'exprimer contre le rachat des outils sidérurgiques par Mittal mais il n'a pas été entendu à l'époque. On voit aujourd'hui les résultats... Mais à côté de cela, j'ai aussi trouvé quelqu'un ayant beaucoup d'émotions et une grande capacité de résilience face aux moments très durs qu'il a dû surmonter", confie pour sa part l'auteur, Philippe Lawson.