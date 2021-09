La Raffinerie tirlemontoise lance sa 185e campagne betteravière

Habituellement, la récolte débute mi-septembre mais cette année son coup d'envoi est donné une dizaine de jours plus tard. En cause, une météo mitigée avec beaucoup de pluie mais peu de soleil. Il fallait donc attendre encore un peu pour que les betteraves aient une meilleure teneur en sucre et les récents beaux jours y ont largement participé.

Au total, ce ne sont pas moins de 4.000 betteraviers qui s'affairent dans tout le pays pour fournir la Raffinerie tirlemontoise, fondée en 1836. A Tirlemont, les betteraves sont traitées puis transformées sur place. La râperie de Longchamps envoie elle sa récolte en direction du site de Wanze via un pipeline d'une vingtaine de kilomètres.