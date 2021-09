Le personnel des établissements de soin davantage vacciné en Flandre

Le KCE a croisé plusieurs données pseudonymisées pour mesurer la couverture vaccinale au sein des hôpitaux et des maisons de repos et de soin. Elle est plus élevée en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie (qui compte le moins de personnel vacciné en chiffres absolus).

Dans toutes les Régions, la couverture vaccinale est plus élevée dans les hôpitaux et dépasse celle de la population générale. - Belga.

A la demande de la Task force vaccination, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a cherché à mesurer la couverture vaccinale au sein des établissements de soins en Belgique (hôpitaux et maisons de repos/maisons de repos et de soins). Pour ce faire, les données de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) ont été croisées avec celles de VaccinNet+. Ce couplage, autorisé par la délibération du Comité de sécurité informatique, a été effectué par la plateforme eHealth. Les données ont ensuite été renvoyées au KCE sous forme anonymisée. L’analyse du KCE porte sur les établissements de santé identifiés comme tels qui emploient plus de 20 personnes. Elle se limite au personnel salarié et sans distinction de catégorie professionnelle – il n’est par exemple pas possible de faire la différence entre personnel soignant et administratif. Des informations plus détaillées par type d’établissement, province et groupe d’âge sont fournies mais rien ne permet d’identifier les institutions de façon nominale.

Lire aussi Covid: la couverture vaccinale des soignants diffère d’un métier à l’autre Plusieurs constats se dégagent du document, complémentaires à ceux du rapport intermédiaire effectué par Sciensano en juin et des tableaux évolutifs sur la vaccination du personnel soignant au fil du temps. Comme ce qui s’observe pour la population générale, la couverture vaccinale est nettement plus élevée dans les établissements de soin en Flandre que dans ceux de Wallonie et de Bruxelles-Capitale. Dans les MR/MRS, elle s’établit à 93,8 % en Flandre, 78,5 % en Wallonie et 66,9 % à Bruxelles. Dans les hôpitaux, ce pourcentage est de 96,5 % en Flandre, 83,9 % en Wallonie et 84,6 % à Bruxelles.

Dans toutes les Régions, la couverture vaccinale est donc plus élevée dans les hôpitaux et dépasse celle de la population générale. En Flandre, c’est également le cas pour le personnel des MR/MRS. Par contre, en Wallonie et à Bruxelles-Capitale, la couverture vaccinale du personnel des MR/MRS est au même niveau que celui de la population générale.