«Ok, Anderlecht ne perdra pas»: Delferière aurait tenu une promesse à Veljkovic et Van Holsbeeck avant le dernier titre des Mauves

Trois ans après le scandale qui a secoué le football belge, de nouvelles révélations apparaissent à la lumière du jour en marge du documentaire « Le milieu du terrain » que la RTBF diffuse ce mercredi soir. Avec un certain Sébastien Delferière comme étant, sans surprise in fine, l’un des acteurs principaux de l’affaire « Footbelgate ». Alors qu’il faisait partie des meilleurs arbitres du pays, avant d’être inculpé pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs informations peu reluisantes sont venues s’ajouter au dossier du Hennuyer.

Quelques mois plus tard, l’ancien arbitre aurait eu également sa part de responsabilités dans la rencontre opposant le Sporting de Charleroi à La Gantoise en octobre 2017 (2-1). Malgré l’évidence des faits, l’homme en noir « a oublié » de siffler deux penalties en faveur de Buffalos, sans même avoir consulté, lui-même, le VAR alors qu’il avait pourtant été convié de le faire. Au cœur des critiques à la sortie du match, Delferière prétextera avoir vécu « un jour sans », histoire de noyer le poisson autant que possible. Ce qui est loin d’être une sinécure quand on connaît ses relations avec Veljkovic, les deux hommes auraient échangé plus de 260 appels téléphoniques en moins d’un an ! Delferière a régulièrement reçu des « cadeaux » de la part de l’agent, ce n’est pas pour rien. On apprend aussi que le referee aurait tenté d’influencer la carrière de Felice Mazzù. Dans les auditions de l’enquête, Veljkovic avoua que l’arbitre lui avait présenté l’ancien entraîneur des Zèbres dans le but que ce dernier prenne les commandes du FC Bruges. Un deal qui ne se conclura jamais, et un pourcentage qui passera sous le nez de Delferière.