Ligue des champions: exploit de Bruges à Leipzig, le PSG bat City avec un but de Messi, le Real surpris par Tiraspol

Le Club Bruge s’est imposé 1-2 à Leipzig, mardi, lors de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions de football. Menés après le but rapide de Christopher Nkunku (5e), les Brugeois ont renversé la situation par Hans Vanaken (22e) et Mats Rits (41e).

Dortmund-Sporting

Dans le groupe C, le Borussia Dortmund accueillait le Sporting avec pour objectif de signer un six sur six pour débuter la compétition. Les Allemands ont dominé leur adversaire du jour et continuent leur parcours sans faute grâce à Malen, auteur du seul but de la rencontre.

Porto-Liverpool

Liverpool, actuel leader de la Premier League, n’a pas eu à forcer son talent pour humilier (5-1) le FC Porto au stade du Dragon, mardi en deuxième journée du groupe B de la Ligue des Champions.