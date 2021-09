Ligue des champions: Batshuayi et Besiktas s’inclinent à l’Ajax, le Shakhtar et l’Inter partagent

Dans le groupe C, l’Ajax recevait Besiktas à la Johan Cruijff Arena. Michy Batshuayi, déjà auteur de 3 buts en 5 matchs de championnat pour les Turcs, était titulaire au front de l’attaque. Le Belge s’illustrait rapidement, en trouvant le poteau d’une frappe croisée du droit après avoir été isolé par Karaman (10e). Mais c’est l’Ajax qui ouvrait le score via Berghuis, servi sur un plateau par Tadic après un raid solitaire du Serbe (1-0, 17e). Haller doublait la mise peu avant le repos d’une reprise peu académique dans les 6 mètres (2-0, 43e).

Après un arrêt réflexe de Destanoglu devant Haller (51e), Michy Batshuayi tentait encore sa chance en deuxième mi-temps, mais sa frappe à l’entrée de la surface s’envolait trop rapidement (53e). Destanoglu s’illustrait encore une fois sur une frappe puissante de Neres à l’entrée de la surface (85e), mais le score n’évoluait plus. Batshuayi est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, l’Ajax s’installe en tête du groupe C avec 6 points en 2 matchs. Besiktas est dernier, avec 0 point, en attendant le résultat de Dortmund-Sporting, à 21h.

Dans le groupe D, le Shakhtar Donetsk et l’Inter n’ont pas su trouver la faille chez leur adversaire. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 et ont empoché leur premier point de la phase de poules. Elles demeurent néanmoins aux deux dernières places du classement, derrière le Sheriff Tiraspol et le Real Madrid, qui s’affrontent à 21h.