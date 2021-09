Un nouveau livre accuse l’écrivain Gabriel Matzneff le jour de son procès avorté

Annulé pour vice de procédure en mai dernier, le procès de l’écrivain français Gabriel Matzneff, qui devait à l’origine se tenir ce mardi 28 septembre pour « apologie de la pédophilie », coïncide avec la sortie d’un nouveau livre de l’une de ses victimes. Près d’un an après le coup de tonnerre du Consentement, de Vanessa Springora, c’est une autre accusatrice, Francesca Gee – ancienne journaliste britannique d’origine italienne – qui publie « L’arme la plus meurtrière », un livre auto-édité dans lequel elle accuse Matzneff d’atteinte sexuelle.

Présenté en 2014 à plusieurs maisons d’édition, le manuscrit avait été refusé (« Clairement, c’était quinze ans trop tôt. Le monde n’était pas prêt », détaille une ancienne éditrice au New York Times. Dans l’ouvrage, Franscesca Gee détaille des faits qui se sont déroulés alors qu’elle avait quinze ans et l’écrivain trente-sept. Les similitudes avec le récit de Vanessa Springora sont troublantes : des parents dépassés par les événements voire complaisants, un système d’emprise, de manipulation. La sortie du Consentement de Springora, Franscesca Gee se dit soulagée, prête à clore le chapitre Matzneff. Mais décide de reprendre le manuscrit qui avait été refusé en 2014 : « J’ai été si gravement insultée, il faut bien lui répondre à ce type ! On ne va pas faire comme s’il ne s’était rien passé, j’avais besoin de me défendre et de riposter ! ».