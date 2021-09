La suspension de Kouamé confirmée: Anderlecht pourrait faire appel

Il y avait un vrai air de fête, de mariage même, lors de PSG – Manchester City, premier choc de la saison dans ce groupe A, dit de la mort… Ce furent même quelque part les noces de Gana… Premier but du Sénégalais en Ligue des champions, mais surtout premier but de Messi avec le PSG pour consommer, enfin, ce mariage. Et la prise de position en tête du groupe, avec quatre points, comme… l’étonnant FC Bruges qui confirme ce qu’on peut déjà appeler une superbe campagne, avec cette victoire (1-2) chez le rival de Leipzig !